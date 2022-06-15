Укрзалізниця оголосила про евакуаційний потяг на 15 червня

Деталі

Додатковий евакуаційний рейс на 15 червня:

16:30 - 234/233 Покровськ - Дніпро - Львів

В “Укрзалізниці” додали, що час відправлення може змінюватись.

Доповнення

Через обстріли в певних регіонах та пошкодження залізничних шляхів в Укрзалізниці повідомляють про можливу затримку певних потягів.

Нагадаємо

"Укрзалізниця" відкладає відновлення курсування приміських поїздів за напрямком Київ — Васильків-2.

Запуск анонсованих раніше поїздів відбудеться 17 червня.