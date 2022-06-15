Укрзализныця объявила об эвакуационном поезде на 15 июня
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. АО "Укрзализныця" объявила об эвакуационном поезде на сегодня. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт общества.
Этали
Дополнительный эвакуационный рейс на 15 июня:
16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов
В “Укрзализныце” добавили, что время отправки может изменяться.
Дополнение
Из-за обстрелов в определенных регионах и повреждения железнодорожных путей в Укрзализныце сообщают о возможной задержке определенных поездов.
Напомним
"Укрзалізниця" откладывает возобновление курсирования пригородных поездов по направлению Киев — Васильков-2.
Запуск анонсированных ранее поездов состоится 17 июня.