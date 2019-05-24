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“Укртрансгаз” звітує про скорочення обсягів позитивних небалансів у квітні

“Укртрансгаз” звітує про скорочення обсягів позитивних небалансів у квітні

Київ • УНН

 • 9305 перегляди

КИЇВ. 24 травня. УНН. “Укртрансгаз” підбив підсумки другого місяця роботи ринку газу в добовому балансуванні та заявив про 50% зростання точності розрахунків добових небалансів. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію прес-служби компанії.

“У квітні система функціонувала стабільно, а учасники успішно працювали в нових умовах. За результатом квітня зросла ефективність роботи ринку — покращилось планування щоденних об’ємів замовниками послуг транспортування, що дозволило скоротити обсяг позитивних небалансів. Зменшився також обсяг негативних небалансів та несанкціонований відбір природного газу. У той же час, проблема негативних небалансів не вирішується та має системний характер. Облгази продовжують відбирати газ на виробничо-технологічні витрати з газотранспортної системи, не відшкодовуючи його вартість Оператору ГТС”, — повідомили у компанії.

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За даними Інформаційної платформи Оператора ГТС, загальний обсяг негативних добових небалансів у квітні склав 166,7 млн куб. м природного газу (або 957 млн грн з ПДВ). З них 99% (або 947,9 млн грн) — це небаланси операторів ГРМ, порядку 1% (або 9,5 млн грн) — замовників послуг транспортування. Порівняно з березнем обсяг негативних небалансів зменшився на 50 % (в куб. м газу).

Загальний обсяг позитивних добових небалансів за квітень склав 113,8 млн куб. м природного газу (або 373 млн грн), з якого понад 47% (або 176 млн грн) нараховано НАК “Нафтогаз України”, 40% (або 150 млн грн) нараховано замовникам послуг транспортування. У порівнянні з березнем показник позитивних небалансів зменшився на майже 53% (в куб. м газу).

Станом на сьогодні, сукупна заборгованість за результатами роботи Оператора ГТС в квітні за позитивними небалансами становить 370,9 млн і 943 млн грн за негативними небалансами, за березень поточний борг за позитивними і негативними небалансами наразі складає 285, 8 млн грн та 1,57 млрд грн відповідно.

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