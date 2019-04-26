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НКРЕКП провела перевірку добового балансування

НКРЕКП провела перевірку добового балансування

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, провела перевірку АТ "Укртрансгаз" щодо роботи інформаційної платформи оператора газотранспортної системи, яка стосується добового балансування, і виявила п'ять розбіжностей з Кодексом ГТС, які мають бути приведені у відповідність до 20 травня. Про це повідомила голова НКРЕКП Оксана Кривенко у Facebook, передає УНН.

"Сьогодні розглянули результати перевірки АТ "Укртрансгаз" в частині функціонування інформаційної платформи оператора газотранспортної системи. Виявлено п'ять розбіжностей з Кодексом ГТС, які мають бути приведені у відповідність до 20 травня. В цілому дана платформа забезпечує належну реалізацію усіх процедур добового балансування", - повідомила Кривенко.

З її слів, попереду нові задачі, зокрема розширення функціоналу платформи оператора ГТС та запуск платформи оператора газосховищ. "Реформа відбулась, працюємо далі", - вказала вона.

Нагадаємо, 1 березня 2019 року ринок природного газу в Україні перейшов від місячного до добового балансування газотранспортної системи. Технічно перехід став можливим завдяки впровадженню інформаційної платформи добового балансування Оператора ГТС. Цей програмний продукт використовують як сам Оператор ГТС, так і оператори ГРМ, газовидобувні підприємства, газові трейдери та підприємства, що напряму під’єднані до ГТС.

Українські Національні Новини

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