"Укртрансгаз" отчитывается о сокращении объемов положительных небалансов в апреле

"В апреле система функционировала стабильно, а участники успешно работали в новых условиях. По результатам апреля выросла эффективность работы рынка - улучшилось планирование ежедневных объемов заказчиками услуг транспортировки, что позволило сократить объем положительных небалансов. Уменьшился также объем негативных небалансов и несанкционированный отбор газа. В то же время, проблема негативных небалансов не решается и носит системный характер. Облгазы продолжают отбирать газ на производственно-технологические расходы по газотранспортной системе, не возмещая его стоимость Оператору ГТС", - сообщили в компании.

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По данным Информационной платформы Оператора ГТС, общий объем негативных суточных небалансов в апреле составил 166 700 000 куб. м природного газа (или 957 млн грн НДС). Из них 99% (или 947,9 млн грн) - это небалансы операторов ГРМ, порядка 1% (или 9,5 млн грн) - заказчиков услуг транспортировки. По сравнению с мартом объем негативных небалансов уменьшился на 50% (в куб. м газа).

Общий объем положительных суточных небалансов за апрель составил 113,8 млн куб. м природного газа (или 373 млн грн), из которого более 47% (или 176 млн грн) начислено НАК "Нафтогаз Украины", 40% (или 150 млн грн) начислено заказчикам услуг транспортировки. По сравнению с мартом показатель положительных небалансов уменьшился почти 53% (в куб. м газа).

На сегодня, совокупная задолженность по результатам работы Оператора ГТС в апреле по положительным небаланса составляет 370,9 млн и 943 млн грн за негативными небаланса, за март текущий долг за положительными и отрицательными небаланса пока составляет 285,8 млн грн и 1,57 млн грн соответственно.