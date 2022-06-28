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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Перша пошта на Amazon: Укрпошта відкрила магазин на американській платформі

Перша пошта на Amazon: Укрпошта відкрила магазин на американській платформі

Київ • УНН

 • 214193 перегляди

КИЇВ. 28 червня. УНН. Укрпошта відкрила свій магазин на американській платформі Amazon і стала першою поштовою компанією у світі, яка це зробила. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський, інформує УНН.

Цитата

"Попри те, що в основному законі України не закріплено право українців мати доступ до майданчика Amazon, нам з командою дуже хотілось це право їм надати. Тим більш, там багато корисних речей для ЗСУ та ТО. І ми будемо робити все, щоб ця мрія здійснилась. Але поки Амазон не йде до нас, ми вирішили піти до Амазону, щоб краще познайомитись з ним, перед тим, як привести його до України", - написав Смілянський.

Деталі

Наразі у каталозі "Укрпошти" на Amazon є: світшоти, футболки, бейсболки, магніт, а також марки з російським військовим корблем та українським літаком "Мрія".

Доповнення 

На 28 червня в Укрпошті анонсували випуск 3 млн марок з найпотужнішим літаком у світі Ан-225 Мрія, який окупанти знищили у лютому.

Українські Національні Новини

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