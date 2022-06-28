Перша пошта на Amazon: Укрпошта відкрила магазин на американській платформі

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"Попри те, що в основному законі України не закріплено право українців мати доступ до майданчика Amazon, нам з командою дуже хотілось це право їм надати. Тим більш, там багато корисних речей для ЗСУ та ТО. І ми будемо робити все, щоб ця мрія здійснилась. Але поки Амазон не йде до нас, ми вирішили піти до Амазону, щоб краще познайомитись з ним, перед тим, як привести його до України", - написав Смілянський.

Деталі

Наразі у каталозі "Укрпошти" на Amazon є: світшоти, футболки, бейсболки, магніт, а також марки з російським військовим корблем та українським літаком "Мрія".

Доповнення

На 28 червня в Укрпошті анонсували випуск 3 млн марок з найпотужнішим літаком у світі Ан-225 Мрія, який окупанти знищили у лютому.