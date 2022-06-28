Первая почта на Amazon: Укрпочта открыла магазин на американской платформе
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. Укрпочта открыла свой магазин на американской платформе Amazon и стала первой почтовой компанией в мире, которая это сделала. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский, информирует УНН.
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"Несмотря на то, что в основном законе Украины не закреплено право украинцев иметь доступ к площадке Amazon, нам с командой очень хотелось это право им предоставить. Тем более там много полезных вещей для ВСУ и ТО. И мы будем делать все, чтобы эта мечта сбылась. Но пока Амазон не идет к нам, мы решили пойти в Амазон, чтобы лучше познакомиться с ним, прежде чем привести его в Украину", - написал Смелянский.
Детали
Сейчас в каталоге "Укрпочты" на Amazon есть: свитшот, футболка, бейсболка, магнит, а также марки с российским военным кораблем и украинским самолетом "Мрия".
Дополнение
На 28 июня в Укрпочте анонсировали выпуск 3 млн марок с самым мощным самолетом в мире Ан-225 Мечта, который оккупанты уничтожили в феврале.