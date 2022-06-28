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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 54552 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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12:52 • 30402 просмотра

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Первая почта на Amazon: Укрпочта открыла магазин на американской платформе

Первая почта на Amazon: Укрпочта открыла магазин на американской платформе

Киев • УНН

 • 214191 просмотра

КИЕВ. 28 июня. УНН. Укрпочта открыла свой магазин на американской платформе Amazon и стала первой почтовой компанией в мире, которая это сделала. Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смилянский, информирует УНН.

Цитата

"Несмотря на то, что в основном законе Украины не закреплено право украинцев иметь доступ к площадке Amazon, нам с командой очень хотелось это право им предоставить. Тем более там много полезных вещей для ВСУ и ТО. И мы будем делать все, чтобы эта мечта сбылась. Но пока Амазон не идет к нам, мы решили пойти в Амазон, чтобы лучше познакомиться с ним, прежде чем привести его в Украину", - написал Смелянский.

Детали 

Сейчас в каталоге "Укрпочты" на Amazon есть: свитшот, футболка, бейсболка, магнит, а также марки с российским военным кораблем и украинским  самолетом "Мрия".

Дополнение 

На 28 июня в Укрпочте анонсировали выпуск 3 млн марок с самым мощным самолетом в мире Ан-225 Мечта, который оккупанты уничтожили в феврале.

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