В Україні 28 червня у продажу з'являться марки, присвячені "Мрії"

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“З 28 червня Мрія втілиться в мільйонах марок, щоб кожен з вас, заглядаючи в свій філателістичний альбом, пишався тим, що він чи вона — частина cміливого та вільного народу”, — написав він.

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За словами Смілянського, Укрпошта випустить 3 млн тиража марок, який можна буде придбати у відділеннях Укрпошти або в онлайн-магазинах.

На одного клієнта розраховано не більше 2 маркованих аркушів, 5 конвертів, 5 листівок.

Ескіз марки належить одинадцятирічній Софії Кравчук із міста Любомль Волинської області, яка є призером Всеукраїнського конкурсу малюнків та фотографій “Що для мене Україна?” у 2021 році.

Нагадаємо

25 квітня в Укрпошті анонсували вихід марки “Української мрії”.