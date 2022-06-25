В Україні 28 червня у продажу з'являться марки, присвячені "Мрії"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. В Укрпошті анонсували випуск 28 червня трьох мільйонів марок з найпотужнішим літаком у світі Ан-225 “Мрія”, який окупанти знищили у лютому. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, передає УНН.
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“З 28 червня Мрія втілиться в мільйонах марок, щоб кожен з вас, заглядаючи в свій філателістичний альбом, пишався тим, що він чи вона — частина cміливого та вільного народу”, — написав він.
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За словами Смілянського, Укрпошта випустить 3 млн тиража марок, який можна буде придбати у відділеннях Укрпошти або в онлайн-магазинах.
На одного клієнта розраховано не більше 2 маркованих аркушів, 5 конвертів, 5 листівок.
Ескіз марки належить одинадцятирічній Софії Кравчук із міста Любомль Волинської області, яка є призером Всеукраїнського конкурсу малюнків та фотографій “Що для мене Україна?” у 2021 році.
Нагадаємо
25 квітня в Укрпошті анонсували вихід марки “Української мрії”.