В Украине 28 июня в продаже появятся марки, посвященные "Мрии"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. В Укрпочте анонсировали выпуск 28 июня трех миллионов марок с самым мощным самолетом в мире Ан-225 “Мрия”, который оккупанты уничтожили в феврале. Об этом в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смилянский, передает УНН.
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“С 28 июня Мрия воплотится в миллионах марок, чтобы каждый из вас, заглядывая в свой филателистический альбом, гордился тем, что он или она — часть смелого и свободного народа”, — написал он.
Детали
По словам Смелянского, Укрпочта выпустит 3 млн тиража марок, который можно будет приобрести в отделениях Укрпочты или в онлайн-магазинах.
На одного клиента рассчитано не более 2 листов марок, 5 конвертов, 5 листовок.
Эскиз марки принадлежит одиннадцатилетней Софии Кравчук из города Любомль Волынской области, которая является призером Всеукраинского конкурса рисунков и фотографий “Что для меня Украина?” в 2021 году.
Напомним
25 апреля в Укрпочте анонсировали выход марки “Украинской мрии”.