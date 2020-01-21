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Укроборонпром презентував військовим перший український квадрокоптер "Берегиня"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. Укроборонпром презентував військовим розробку розвідувального українського квадрокоптера "Берегиня". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Укроборонпром презентував військовим перший український квадрокоптер "Берегиня"

"ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова, що входить до складу державного концерну "Укроборонпром", презентував потенційним замовником власну розробку – квадрокоптер "Берегиня" для розвідувальних операцій", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що керівником проекту розробки літального апарату став 23-річний працівник заводу Максим Шеремет, який є аспірантом КПІ ім. Сікорського на спеціальності "авіоніка".

"Воєнні події на сході України показали можливості та переваги використання для вирішення багатьох задач малих безпілотних літальних апаратів, в тому числі мультикоптерного типу. Завдяки малим габаритам, високій маневреності, відносній простоті експлуатації та використання вони стають надійними, а інколи і незамінними засобами підвищення ефективності військових підрозділів збройних сил, вирішуючи завдання розвідки, наведення та інші", – розповів Максим Шеремет.

Вказано, що квадрокоптер оснащений двома камерами - цифровою та аналоговою. Зображення із безпілотника передається не тільки пілоту, але й на наземну станцію. "Берегиня", на відміну від квадрокоптерів для цивільних потреб, має захищені канали зв’язку, що убезпечує пілота від виявлення спеціалізованим обладнанням.

"Берегиня" – перший військовий квадрокоптер вітчизняного виробництва. Його рама надрукована із карбону за допомогою 3D принтера, вага – до 2 кг. Цей матеріал є міцним і легким, що робить безпілотник мобільним та ефективним для розвідувальних цілей. Це також здешевлює ремонт апарату", - повідомили у пресслужбі.

Повідомляється, що час повного розгортання комплексу, за умови підготовки операторів – до 2 хвилин, а заміна акумулятора – до 1 хвилини. Безпілотник за три секунди набирає висоту 100 метрів. При швидкості вітру 20 метрів на секунду, що еквівалентно тропічному шторму, квадрокоптером можна керувати в ручному режимі без обмежень.

Зазначається, що запит від Міністерства оборони на розробку квадрокоптера "Меридіан" отримав у березні минулого року. В результаті Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України розробив робочі матеріали до проекту тактико-технічних вимог і завод "Меридіан" розпочав виробництво. А в жовтні відбулися перші випробовування квадрокоптера "Берегиня". Таким чином, від розробки до демонстраційного польоту минуло трохи менше ніж півроку.

Нагадаємо, бойовики почали активно використовувати безпілотники.

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