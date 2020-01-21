Укроборонпром представил военным первый украинский квадрокоптер "Берегиня"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Укроборонпром представил военным разработку разведывательного украинского квадрокоптера "Берегиня". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укроборонпрома.
"ОАО" Меридиан "им. С.П. Королева, входящей в состав государственного концерна" Укроборонпром ", представил потенциальным заказчиком собственную разработку - квадрокоптер" Берегиня "для разведывательных операций", - говорится в сообщении.
Указано, что руководителем проекта разработки летательного аппарата стал 23-летний работник завода Максим Шеремет, который является аспирантом КПИ им. Сикорского на специальности "авионика".
"Военные события на востоке Украины показали возможности и преимущества использования для решения многих задач малых беспилотных летательных аппаратов, в том числе мультикоптерного типа. Благодаря малым габаритам, высокой маневренности, относительной простоте эксплуатации и использования они становятся надежными, а иногда и незаменимыми средствами повышения эффективности военных подразделений вооруженных сил, решая задачи разведки, наведения и другие", - рассказал Максим Шеремет.
Указано, что квадрокоптер оснащен двумя камерами - цифровой и аналоговой. Изображение с беспилотника передается не только пилоту, но и на наземную станцию. "Берегиня", в отличие от квадрокоптер для гражданских нужд, имеет защищенные каналы связи, защищает пилота от обнаружения специализированным оборудованием.
"Берегиня" - первый военный квадрокоптер отечественного производства. Его рама напечатана из карбона с помощью 3D принтера, вес - до 2 кг. Этот материал является прочным и легким, что делает беспилотник мобильным и эффективным для разведывательных целей. Это также удешевляет ремонт аппарата", - сообщили в пресс-службе.
Сообщается, что время полного развертывания комплекса, при условии подготовки операторов - до 2 минут, а замена аккумулятора - до 1 минуты. Беспилотник за три секунды набирает высоту 100 метров. При скорости ветра 20 метров в секунду, что эквивалентно тропическому шторму, квадрокоптер можно управлять в ручном режиме без ограничений.
Отмечается, что запрос от Министерства обороны на разработку квадрокоптера "Меридиан" получил в марте прошлого года. В результате Центральный научно-исследовательский институт вооружения и военной техники Вооруженных Сил Украины разработал рабочие материалы к проекту тактико-технических требований и завод "Меридиан" начал производство. А в октябре состоялись первые испытания квадрокоптера "Берегиня". Таким образом, от разработки до демонстрационного полета прошло более полугода.
Напомним, боевики начали активно использовать беспилотники.