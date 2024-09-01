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"Укренерго" запровадило екстрені відключення світла в кількох областях

"Укренерго" запровадило екстрені відключення світла в кількох областях

Київ • УНН

 • 25902 перегляди

НЕК "Укренерго" ввело аварійні відключення електроенергії в Києві та 14 областях України. Графіки обмежень у цих регіонах тимчасово не діють, а з 2 вересня планується застосування обмежень для всіх регіонів.

НЕК "Укренерго" до вечора неділі одразу в кількох областях України та Києві запровадило екстрені відключення електроенергії в Києві, які застосовують у разі крайньої необхідності та без попередження, повідомляють у телеграм-каналі, передає УНН.

Деталі 

"Увага! Оновлення інформації про відключення 1 вересня", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що в Києві, Київській, Черкаській, Чернігівській, Житомирській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Харківській, Сумській, Полтавській, а також частково в Донецькій, Хмельницькій та Вінницькій областях запроваджено аварійні відключення.

При цьому оголошені раніше графіки застосування обмежень у зазначених регіонах тимчасово не діють.

Раніше регулятор повідомляв, що в понеділок, 2 вересня, застосовуватимуть обмеження електроенергії для всіх регіонів 1-2 чергами протягом усієї доби.

Україна розраховує на імпорт електроенергії взимку - голова "Укренерго"29.08.24, 15:33 • 21984 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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