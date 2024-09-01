«Укрэнерго» ввело экстренные отключения света в нескольких областях

НЭК «Укрэнерго» до вечера воскресенья сразу в нескольких областях Украины и Киеве ввело экстренные отключения электроэнергии в Киеве, которые применяют в случае крайней необходимости и без предупреждения, сообщают в телеграмм-канале, передает УНН.

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«Внимание! Обновление информации об отключении 1 сентября», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, а также частично в Донецкой, Хмельницкой и Винницкой областях введены аварийные отключения.

При этом объявленные ранее графики применения ограничений в указанных регионах временно не действуют.

Ранее регулятор сообщал, что в понедельник, 2 сентября, будут применять ограничения электроэнергии для всех регионов 1-2 очередями в течение всех суток.

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