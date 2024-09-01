«Укрэнерго» ввело экстренные отключения света в нескольких областях
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» ввело аварийные отключения электроэнергии в Киеве и 14 областях Украины. Графики ограничений в этих регионах временно не действуют, а со 2 сентября планируется применение ограничений для всех регионов.
НЭК «Укрэнерго» до вечера воскресенья сразу в нескольких областях Украины и Киеве ввело экстренные отключения электроэнергии в Киеве, которые применяют в случае крайней необходимости и без предупреждения, сообщают в телеграмм-канале, передает УНН.
Детали
«Внимание! Обновление информации об отключении 1 сентября», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Харьковской, Сумской, Полтавской, а также частично в Донецкой, Хмельницкой и Винницкой областях введены аварийные отключения.
При этом объявленные ранее графики применения ограничений в указанных регионах временно не действуют.
Ранее регулятор сообщал, что в понедельник, 2 сентября, будут применять ограничения электроэнергии для всех регионов 1-2 очередями в течение всех суток.
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