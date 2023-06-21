Укренерго: з'ясовується причина збою, через який сталися відключення світла у Києві та області

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"З'ясовується причина технічного збою в роботі обладнання, яке призвело до необхідності застосування екстрених відключень у Києві та області", - ідеться у повідомленні НЕК у Telegram.

Деталі

Як повідомляється, енергопостачання для споживачів було відновлено "Укренерго" через годину після інциденту. Наразі ремонтні бригади продовжують відновлювальні роботи.

"Але першочергова причина збою – це пошкодження мереж внаслідок піврічних масованих обстрілів росіян. Ремонти тривають постійно на всіх пошкоджених об’єктах. Але є приховані пошкодження, які дають про себе знати інколи через тривалий час після атак. Наприклад, те, що одразу після ракетного удару було мікротріщиною далеко від епіцентру, за кілька місяців роботи під навантаженням перетворюється на значне пошкодження і вимагає додаткового часу ремонтів. Тож ризики порушення в роботі обладнання залишаються", - зауважили в Укренерго.

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Баланс в енергосистемі

Як повідомили у НЕК, наразі виробництва електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів. За даними Міненерго, з планового ремонту вийшов черговий блок теплової генерації потужністю у 100 МВт. "Дефіциту немає", - наголосили у міністерстві.

Але продовжується активна ремонтна кампанія на енергоблоках теплових електростанцій, а також у планових ремонтах деякі атомні енергоблоки. Тож електростанції мають обмежені можливості для забезпечення потреб споживачів у вечірні години найбільшого споживання, зауважили в Укренерго.

"З підвищенням температури повітря споживачі активніше використовують кондиціонери та інші охолоджувальну техніку. Навантаження на енергосистему, пошкоджену російськими масованими ударами зростає. Щоб допомогти енергетиками швидше відновлювати інфраструктуру, необхідно зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби з 19:00 до 22:00. Переносьте використання потужної техніки з вечірніх годин на день або ніч, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно", - закликали у компанії.

Імпорт/експорт

Передбачений імпорт електроенергії у нічні та денні години з Молдови. Експорт, як вказали у НЕК, відсутній.

Обстріли і ремонти

Прикордонні та прифронтові області ворог постійно обстрілює. Внаслідок цього, як вказали в Укренерго, є пошкодження у мережах обленерго на Донеччині, Харківщині.

"Внаслідок щільних обстрілів без світла залишилася частина споживачів у Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Сумській, Херсонській, Харківській, Чернігівській областях", - додали у Міненерго.

20 червня на сході, як повідомили у НЕК, ворог пошкодив одну з магістральних ліній, але вже у той же день ремонтні бригади Укренерго відновили її роботу.

"Уночі ворог завдав чергового дронового удару по території України. Пошкоджень об'єктів енергетичної інфраструктури не зафіксовано", - зауважили при цьому у Міненерго.

Також у Херсонській області енергетики змогли заживити населений пункт, який був знеструмлений ще в період окупації, додали в Міненерго.

Негода

Через негоду, яка вирувала вчора, 20 червня, як зазначається, були пошкоджені мережі обленерго у Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Одеській, Сумській, Харківській областях. Живлення споживачів обленерго у більшості відновило, але в окремих районах все ще продовжуються роботи.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

"Наразі у Херсоні та області через підтоплення загалом залишаються відключеними близько 13 тисяч споживачів", - вказали в Укренерго.

На Миколаївщині, за даними Міненерго, повністю заживлено всіх побутових споживачів, які були знеструмлені через підтоплення.

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