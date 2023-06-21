Вода після підриву дамби відступила вже від 32 населених пунктів на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Вода після підтоплення через підрив дамби Каховської ГЕС російськими окупантами відступила вже від 32 населених пунктів у Херсонській області, рівень води в регіоні - 56 сантиметрів. Про це повідомив у середу голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Середній рівень води в області становить 56 сантиметрів. Вода вже відступила від 32 населених пунктів Херсонської області, підтопленими залишаються Херсон, Новогреднєве та Благодатівка. Там під водою 595 будинків", - сказав Прокудін у відеозверненні.
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З його слів, учора енергетики відновили роботу двох трансформаторних підстанцій у Херсоні, повернули світло 432 абонентам. "По області заживили нарешті останній населених пункит, що залишався без світла через підтоплення, - Микільське", - зазначив Прокудін.
Повертати світло продовжать сьогодні, додав він.
"Вчора вдалося відновити водопостачання в селі Інгулець, яке було припинено через підтоплення. (...) Направили зразки для лабораторного дослідження. Поки не отримаємо підтвердження, що вода безпечна, її можна використовувати тільки як технічну", - зазначив голова ОВА.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.