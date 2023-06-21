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Вода после подрыва дамбы отступила уже от 32 населенных пунктов в Херсонской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июня. УНН. Вода после подтопления из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС российскими оккупантами отступила уже от 32 населенных пунктов в Херсонской области, уровень воды в регионе - 56 сантиметров. Об этом сообщил в среду глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Вода после подрыва дамбы отступила уже от 32 населенных пунктов в Херсонской области

Цитата

"Средний уровень воды в области составляет 56 сантиметров. Вода уже отступила от 32 населенных пунктов Херсонской области, подтопленными остаются Херсон, Новогреднево и Благодатовка. Там под водой 595 домов", - сказал Прокудин в видеообращении.

Детали

По его словам, вчера энергетики возобновили работу двух трансформаторных подстанций в Херсоне, вернули свет 432 абонентам. "По области запитали наконец последний населенный пункт, который оставался без света из-за подтопления, - Никольское", - отметил Прокудин.

Возвращать свет продолжат сегодня, добавил он.

"Вчера удалось восстановить водоснабжение в селе Ингулец, которое было прекращено из-за подтопления. (...) Направили образцы для лабораторного исследования. Пока не получим подтверждение, что вода безопасна, ее можно использовать только как техническую", - отметил глава ОВА.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

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