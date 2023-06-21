Світло у Київ та область повернули: причина відключення - у мережах на Вінниччині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Жителі Києва та Київщини сьогодні зранку опинилися без світла через, за попередніми даними, пошкодження мереж у Вінницькій області, повідомили в середу в Міненерго. Як зазначили в Укренерго, живлення всіх споживачів Києва та області наразі відновлено, пише УНН.
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"Укренерго" відновило живлення всіх споживачів Києва та області. Тривають ремонтні роботи", - повідомили в НЕК "Укренерго" у Telegram.
Раніше у компанії повідомили, що відновлення електропостачання очікується упродовж двох годин.
Деталі
"За оперативними даними, місце пошкодження мереж у Вінницькій області. Причини аварії уточнюються", - повідомили в Міненерго у Telegram.
При цьому вказано, що вдруге цього тижня через аварійну ситуацію в мережах оператора системи передачі на території України відбулося тимчасове роз'єднання міждержавної лінії з Молдовою. Крім того, вимикалася високовольтна лінія оператора системи електропередачі в Чернівецькій області. Причини з'ясовуються.
Доповнення
Зранку 21 червня сталася масштабна аварія, за даними Міненерго, на лінії 330 кВ оператора системи електропередачі, внаслідок чого було знеструмлено 100 тис. споживачів у Києві та області, є затримки руху громадського транспорту.