Свет в Киев и область вернули: причина отключения - в сетях в Винницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Жители Киева и Киевской области сегодня утром оказались без света из-за, по предварительным данным, повреждения сетей в Винницкой области, сообщили в среду в Минэнерго. Как отметили в Укрэнерго, питание всех потребителей Киева и области сейчас восстановлено, пишет УНН.
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"Укрэнерго" восстановило питание всех потребителей Киева и области. Продолжаются ремонтные работы", - сообщили в НЭК "Укрэнерго" в Telegram.
Ранее в компании сообщили, что восстановление электроснабжения ожидается в течение двух часов.
Детали
"По оперативным данным, место повреждения сетей в Винницкой области. Причины аварии уточняются", - сообщили в Минэнерго в Telegram.
При этом указано, что второй раз на этой неделе из-за аварийной ситуации в сетях оператора системы передачи на территории Украины произошло временное разъединение межгосударственной линии с Молдовой. Кроме того, отключалась высоковольтная линия оператора системы электропередачи в Черновицкой области. Причины выясняются.
Дополнение
Утром 21 июня произошла масштабная авария, по данным Минэнерго, на линии 330 кВ оператора системы электропередачи, в результате чего было обесточено 100 тыс. потребителей в Киеве и области, есть задержки движения общественного транспорта.