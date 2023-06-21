Укрэнерго: выясняется причина сбоя, из-за которого произошли отключения света в Киеве и области

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"Выясняется причина технического сбоя в работе оборудования, который привел к необходимости применения экстренных отключений в Киеве и области", - говорится в сообщении НЭК в Telegram.

Детали

Как сообщается, энергоснабжение для потребителей было восстановлено "Укрэнерго" через час после инцидента. Сейчас ремонтные бригады продолжают восстановительные работы.

"Но первоочередная причина сбоя – это повреждение сетей в результате полугодовых массированных обстрелов россиян. Ремонты продолжаются постоянно на всех поврежденных объектах. Но есть скрытые повреждения, которые дают о себе знать иногда через длительное время после атак. Например, то, что сразу после ракетного удара было микротрещиной далеко от эпицентра, за несколько месяцев работы под нагрузкой превращается в значительное повреждение и требует дополнительного времени ремонтов. Поэтому риски нарушения в работе оборудования остаются", - отметили в Укрэнерго.

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Баланс в энергосистеме

Как сообщили в НЭК, сейчас производства электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей. По данным Минэнерго, из планового ремонта вышел очередной блок тепловой генерации мощностью в 100 МВт. "Дефицита нет", - отметили в министерстве.

Но продолжается активная ремонтная кампания на энергоблоках тепловых электростанций, а также в плановых ремонтах некоторые атомные энергоблоки. Поэтому электростанции имеют ограниченные возможности для обеспечения потребностей потребителей в вечерние часы наибольшего потребления, отметили в Укрэнерго.

"С повышением температуры воздуха потребители активнее используют кондиционеры и другую охлаждающую технику. Нагрузка на энергосистему, поврежденную российскими массированными ударами растет. Чтобы помочь энергетикам быстрее восстанавливать инфраструктуру, необходимо уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы суток с 19:00 до 22:00. Переносите использование мощной техники с вечерних часов на день или ночь, не включайте несколько мощных приборов одновременно", - призвали в компании.

Импорт/экспорт

Предусмотрен импорт электроэнергии в ночные и дневные часы из Молдовы. Экспорт, как указали в НЭК, отсутствует.

Обстрелы и ремонты

Приграничные и прифронтовые области враг постоянно обстреливает. Вследствие этого, как указали в Укрэнерго, есть повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской областях.

"В результате плотных обстрелов без света осталась часть потребителей в Запорожской, Донецкой, Николаевской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Черниговской областях", - добавили в Минэнерго.

20 июня на востоке, как сообщили в НЭК, враг повредил одну из магистральных линий, но уже в тот же день ремонтные бригады Укрэнерго восстановили ее работу.

"Ночью враг нанес очередной дроновой удар по территории Украины. Повреждений объектов энергетической инфраструктуры не зафиксировано", - отметили при этом в Минэнерго.

Также в Херсонской области энергетики смогли запитать населенный пункт, который был обесточен еще в период оккупации, добавили в Минэнерго.

Непогода

Из-за непогоды, которая бушевала вчера, 20 июня, как отмечается, были повреждены сети облэнерго в Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Сумской, Харьковской областях. Питание потребителей облэнерго в большинстве восстановило, но в отдельных районах все еще продолжаются работы.

Последствия подрыва Каховской ГЭС

"Сейчас в Херсоне и области из-за подтопления в целом остаются отключенными около 13 тысяч потребителей", - указали в Укрэнерго.

В Николаевской области, по данным Минэнерго, полностью запитаны все бытовые потребители, которые были обесточены из-за подтопления.

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