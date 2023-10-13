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Укренерго отримає 76 млн євро гранту на нові лінії, обладнання і захист інфраструктури

Укренерго отримає 76 млн євро гранту на нові лінії, обладнання і захист інфраструктури

Київ • УНН

 • 379279 перегляди

КИЇВ. 13 жовтня. УНН. НЕК «Укренерго» отримає 76 млн євро гранту від німецького KfW для укріплення захисту інфраструктури та підвищення надійності живлення споживачів. Про це повідомили в компанії, пише УНН.

Цитата

«Грантові кошти будуть спрямовані на укріплення захисту наших об’єктів, їхнє відновлення та модернізацію, а також на будівництво нових повітряних ліній. Ці заходи допоможуть покращити надійність енергоживлення споживачів», - заявив голова НЕК Володимир Кудрицький.

Деталі

Уряд Німеччини через німецький банк розвитку KfW виділив грант на 76 млн євро для НЕК «Укренерго». Кошти будуть спрямовані на фінансування будівництва інженерного захисту підстанцій, встановлення нового високовольтного обладнання, зокрема автотрансформаторів, та модернізацію мережі на кордоні з Європою.

Відповідну угоду сьогодні в онлайн-форматі підписали голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький та представники KfW.

Доповнення

Загалом «Укренерго» залучило понад 220 мільйонів євро кредитних і грантових коштів KfW для відновлення та реконструкції підстанцій. Окрім цього, німецькі оператори системи передачі Amprion, TenneT, TrasnetBW та 50 Hertz надали більше сотні одиниць обладнання, необхідного для ремонту магістральних електромереж та підстанцій «Укренерго».

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