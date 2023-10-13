Укрэнерго получит 76 млн евро гранта на новые линии, оборудование и защиту инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. НЭК «Укрэнерго» получит 76 млн евро гранта от немецкого KfW для укрепления защиты инфраструктуры и повышения надежности питания потребителей. Об этом сообщили в компании, пишет УНН.
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«Грантовые средства будут направлены на укрепление защиты наших объектов, их восстановление и модернизацию, а также на строительство новых воздушных линий. Эти меры помогут улучшить надежность энергопитания потребителей», - заявил глава НЭК Владимир Кудрицкий.
Детали
Правительство Германии через немецкий банк развития KfW выделило грант на 76 млн евро для НЭК «Укрэнерго». Средства будут направлены на финансирование строительства инженерной защиты подстанций, установку нового высоковольтного оборудования, в частности автотрансформаторов, и модернизацию сети на границе с Европой.
Соответствующее соглашение сегодня в онлайн-формате подписали глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий и представители KfW.
Дополнение
В целом «Укрэнерго» привлекло более 220 миллионов евро кредитных и грантовых средств KfW для восстановления и реконструкции подстанций. Кроме этого, немецкие операторы системы передачи Amprion, TenneT, TrasnetBW и 50 Hertz предоставили более сотни единиц оборудования, необходимого для ремонта магистральных электросетей и подстанций «Укрэнерго».
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