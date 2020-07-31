Україну поділили на зони карантину: карта
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Україну поділили на чотири зони карантину. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
“... закінчилося чергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Було встановлено нові рівнів епідемічної небезпеки поширення COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2З:
“Червоний”:
— міста Луцьк та Тернопіль,
— Кіцманский район Чернівецької області;
“Помаранчевий”:
— міста Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області,
— Луцький та Любешівський райони Волинської області,
— Тисьменицький район Івано-Франківської області,
— Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівсткий райони Львівської області,
— Бучацький район Тернопільської області;
“Жовтий”:
— міста Вінниця та Могилів-Подільський, Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчицький райони Вінницької області,
— місто Нововолинськ, Горохівський, Кверцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони Волинської області,
— міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області,
— міста Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області,
— місто Яремче, Богородчанський, Городенівський, Косівський та Наддвірнянський райони Івано-Франківської області,
— Жовківський, Яворівський та Кам’яно-бузький райони Львівської області,
— Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області,
— Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.
“Це рішення почне працювати з 3 серпня”, — написав Немчінов.
За його словами, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде зустрічатись щотижнево по п’ятницях та оновлювати данні, які будуть діяти з понеділка наступного тижня.
Нагадаємо, з 1 по 31 серпня в Україні продовжено адаптивний карантин, коли всі регіони будуть поділені за кольорами, відповідно до епідеміологічної ситуації.