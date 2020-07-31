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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 103390 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 112817 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 117710 просмотра

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4 марта, 13:46 • 151777 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 117068 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 142426 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104463 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102862 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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4 марта, 08:31 • 102305 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина разделили на зоны карантина: карта

Украина разделили на зоны карантина: карта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 июля. УНН. Украина разделена на четыре зоны карантина. Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает УНН.

“... закончилось очередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Было установлено новые уровни эпидемической опасности распространения COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2З:

“Красный”:

— города Луцк и Тернополь,
— Кицманский район Черновицкой области;

“Оранжевый”:

— Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области,
— Луцкий и Любашевский районы Волынской области,
— Тисьменицький район Ивано-Франковской области,
— Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области,
— Бучацкий район Тернопольской области;

“Желтый”:
— Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицький районы Винницкой области,
— город Нововолынск, Гороховский, Кверцивский, Гороховский, Маневицкий и Терейский районы Волынской области,
— города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области,
— города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области,
— город Яремче, Богородчанский, Городенивський, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области,
— Жолковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области,
— Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области,
— Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

“Это решение начнет работать с 3 августа”, — написал Немчинов.

По его словам, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет встречаться еженедельно по пятницам и обновлять данные, которые будут действовать с понедельника следующей недели.

Напомним, с 1 по 31 августа в Украине продлен адаптивный карантин, когда все регионы будут разделены по цветам, в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

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