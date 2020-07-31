Украина разделили на зоны карантина: карта
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Украина разделена на четыре зоны карантина. Соответствующее решение было принято на заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале, передает УНН.
“... закончилось очередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Было установлено новые уровни эпидемической опасности распространения COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2З:
“Красный”:
— города Луцк и Тернополь,
— Кицманский район Черновицкой области;
“Оранжевый”:
— Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области,
— Луцкий и Любашевский районы Волынской области,
— Тисьменицький район Ивано-Франковской области,
— Николаевский, Перемышльский и Пустомытовский районы Львовской области,
— Бучацкий район Тернопольской области;
“Желтый”:
— Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицький районы Винницкой области,
— город Нововолынск, Гороховский, Кверцивский, Гороховский, Маневицкий и Терейский районы Волынской области,
— города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области,
— города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области,
— город Яремче, Богородчанский, Городенивський, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области,
— Жолковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области,
— Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области,
— Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.
“Это решение начнет работать с 3 августа”, — написал Немчинов.
По его словам, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет встречаться еженедельно по пятницам и обновлять данные, которые будут действовать с понедельника следующей недели.
Напомним, с 1 по 31 августа в Украине продлен адаптивный карантин, когда все регионы будут разделены по цветам, в соответствии с эпидемиологической ситуацией.