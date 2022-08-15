Українцям спростили умови в'їзду до Таїланду: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. З 1 липня 2022 року умови в’їзду до Королівства Таїланд значно спрощені. Так, можна в'їхати або з сертифікатом про вакцинацію, або з ПЛР-тестом, зробленим не більш як за 72 години до в'їзду (підходить також антиген-тест). Про це повідомляє пресреліз від представництва Туристичного Управління Таїланду (ТАТ) в Україні, передає УНН.
Деталі
До прибуття вакциновані українці повинні мати такі документи для в’їзду в Таїланд:
• Дійсний закордонний паспорт.
• Сертифікат про щеплення від COVID-19.
• Кожен віком від 18 років має бути повністю вакцинований проти COVID-19 схваленою вакциною принаймні за 14 днів до поїздки до Таїланду.
• Українці віком 5-17 років, які подорожують до Таїланду без супроводу, повинні отримати принаймні 1 дозу схваленої вакцини принаймні за 14 днів до поїздки до Таїланду.
• Ті, хто подорожує з батьками, звільняються від цієї вимоги.
Окрім того, туристів більше не вимагатимуть обов'язкової страховки для лікування COVID-19 у розмірі 10000 доларів. Разом з тим, місцева влада все ж рекомендує мати при собі стандартну туристичну страховку.
За словами представника Туристичного Управління Таїланду в Україні Ніколаса Дімітрова, представництво ТАТ в Україні вірить у найкраще і разом з українськими туроператорами вже долучається до розробки туристичних пакетів до гостинного Таїланду на зимовий сезон 2022-2023, поки що з польотною програмою із сусідніх з Україною європейських країн.
Як зазначається, громадяни України можуть перебувати у Королівстві Таїланд строком до 30 днів без оформлення візи зі зручною можливістю продовження візиту на місці ще на 30 днів. Для більш довгострокового перебування в країні потрібно оформити візу.
Доповнення
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