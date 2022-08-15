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Украинцам упростили условия въезда в Таиланд: детали

Киев • УНН

 • 801613 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. С 1 июля 2022 г. условия въезда в Королевство Таиланд значительно упрощены. Так, можно въехать либо с сертификатом о вакцинации, либо с ПЦР-тестом, сделанным не более чем за 72 часа до въезда (подходит также антиген-тест). Об этом сообщает пресс-релиз от представительства Туристического Управления Таиланда (ТАТ) в Украине, передает УНН.

Украинцам упростили условия въезда в Таиланд: детали

Детали 

До прибытия вакцинированные украинцы должны иметь следующие документы для въезда в Таиланд:

• Действительный загранпаспорт.
• Сертификат о прививках от COVID-19.
• Каждый возрастом от 18 лет должен быть полностью вакцинирован против COVID-19 одобренной вакциной по крайней мере за 14 дней до поездки в Таиланд.
• Украинцы 5-17 лет, путешествующие в Таиланд без сопровождения, должны получить по крайней мере 1 дозу одобренной вакцины по крайней мере за 14 дней до поездки в Таиланд.
• Те, кто путешествует с родителями, освобождаются от этого требования.

Кроме того, от туристов больше не потребуют обязательной страховки для лечения COVID-19 в размере 10000 долларов. Вместе с тем местные власти все же рекомендуют иметь при себе стандартную туристическую страховку.

По словам представителя Туристического Управления Таиланда в Украине Николаса Димитрова, представительство ТАТ в Украине верит в лучшее и вместе с украинскими туроператорами уже приобщается к разработке туристических пакетов в гостеприимный Таиланд на зимний сезон 2022-2023, пока с полетной программой с соседних Украиной европейских стран.

Как отмечается, граждане Украины могут находиться в Королевстве Таиланд на срок до 30 дней без оформления визы с удобной возможностью продления визита на месте еще на 30 дней. Для более длительного пребывания в стране необходимо оформить визу.

Дополнение

Правительство Великобритании установит новые правила въезда в страну для несовершеннолетних граждан Украины.

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