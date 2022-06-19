Велика Британія спростить в'їзд для неповнолітніх українців - The Times
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Уряд Великої Британії встановить нові правила в'їзду в країну для неповнолітніх громадян України. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву журналіста The Times.
Деталі
Як зазначається, згідно з рішенням уряду неповнолітні українські біженці зможуть в’їхати до Великої Британії без супроводу.
“Нова зміна правил дозволить сотням дітей і підлітків-біженців в’їхати до Великої Британії”, — наголошують у The Times.
Доповнення
Раніше особам молодше 18 років було заборонено в’їзд до Великої Британії без батьків або опікунів.
Нагадаємо
Росіянам закривають в'їзд в Україну без віз, з 1 липня встановлюється візовий режим з рф.