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Велика Британія спростить в'їзд для неповнолітніх українців - The Times

Велика Британія спростить в'їзд для неповнолітніх українців - The Times

Київ • УНН

 • 140006 перегляди

КИЇВ. 19 червня. УНН. Уряд Великої Британії встановить нові правила в'їзду в країну для неповнолітніх громадян України. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву журналіста The Times.

Деталі

Як зазначається, згідно з рішенням уряду неповнолітні українські біженці зможуть в’їхати до Великої Британії без супроводу.

“Нова зміна правил дозволить сотням дітей і підлітків-біженців в’їхати до Великої Британії”, — наголошують у The Times.

Доповнення

Раніше особам молодше 18 років було заборонено в’їзд до Великої Британії без батьків або опікунів.

Нагадаємо 

Росіянам закривають в'їзд в Україну без віз, з 1 липня встановлюється візовий режим з рф.

Українські Національні Новини

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