Великобритания упростит въезд для несовершеннолетних украинцев - The Times
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Правительство Великобритании установит новые правила въезда в страну для несовершеннолетних граждан Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление журналиста The Times.
Детали
Как отмечается, согласно решением правительства несовершеннолетние украинские беженцы смогут въехать в Великобританию без сопровождения.
“Новая смена правил позволит сотням детей и подростков-беженцев въехать в Великобританию”, — подчеркивают в The Times.
Дополнение
Ранее лицам младше 18 лет было запрещено въезд в Великобританию без родителей или опекунов.
Напомним
Россиянам закрывают въезд в Украину без виз, с 1 июля устанавливается визовый режим с рф.