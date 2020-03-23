Українцям пояснили, кому і як можна перетинати кордон з Румунією під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На період карантину в'їзд до Румунії через контрольно-пропускні пункти перетину державного кордону для іноземців забороняється, проте є винятки. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мукачівського прикордонного загону.
"За інформацією, наданою правоохоронцями Румунії, в'їзд на територію Румунії через контрольно-пропускні пункти перетину державного кордону, іноземців та осіб без громадянства забороняється, за винятком ситуації, коли вони їдуть транзитом через територію Румунії, коридором транзиту, організованим за домовленостями з сусідніми державами", - йдеться у повідомленні.
Окрім цього, винятково допускається в'їзд на територію Румунії іноземців та осіб без громадянства, які входять до складу наступних категорій:
- є членами сім'ї громадян Румунії;
- є членами сім'ї громадян інших держав-членів ЄС або Європейського економічного простору або Швейцарської Конфедерації з місцем проживання в Румунії;
- є особами, що володіють візою на тривалий строк перебування, дозволом на проживання або документом, еквівалентним дозволу на проживання, виданим румунськими органами влади, або еквівалентним їм документом, виданим органами влади інших держав, відповідно до законодавства ЄС;
- є особами, які рухаються в професійних інтересах, підтверджених візою, дозволом на проживання або іншим еквівалентним документом;
- є дипломатичним або консульським персоналом, персонал міжнародних організацій, військовим персоналом або персоналом, який може забезпечити гуманітарну допомогу;
- є транзитними пасажирами, у тому числі репатрійованими в результаті надання консульського захисту;
- є пасажирами, які подорожують з імперативних причин (медичних або сімейних);
- є особами, які потребують міжнародного захисту або з інших гуманітарних причин.
Нагадаємо, у Румунії від коронавірусу померло двоє осіб, які мали інші серйозні захворювання.