Украинцам объяснили, кому и как можно пересекать границу с Румынией во время карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. На период карантина въезд в Румынию через контрольно-пропускные пункты пересечения государственной границы для иностранцев запрещается, однако есть исключения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мукачевского пограничного отряда.
"По информации, предоставленной правоохранительными органами Румынии, въезд на территорию Румынии через контрольно-пропускные пункты пересечения государственной границы, иностранцев и лиц без гражданства запрещается, за исключением ситуации, когда они едут транзитом через территорию Румынии, коридором транзита, организованным по договоренностям с соседними государствами", - говорится в сообщении.
Кроме этого, исключительно допускается въезд на территорию Румынии иностранцев и лиц без гражданства, которые входят в состав следующих категорий:
- члены семьи граждан Румынии;
- члены семьи граждан других государств-членов ЕС или Европейского экономического пространства или Швейцарии с местом проживания в Румынии;
- являются лицами, обладающими визой на длительный срок пребывания, видом на жительство или документом, эквивалентным виду на жительство, выданным румынскими властями, или эквивалентным им документом, выданным органами власти других государств в соответствии с законодательством ЕС;
- являются лицами, которые движутся в профессиональных интересах, подтвержденных визой, видом на жительство или иным эквивалентным документом;
- является дипломатическим или консульским персоналом, персоналом международных организаций, военным персоналом или персоналом, который может обеспечить гуманитарную помощь;
- являются транзитными пассажирами, в том числе репатриированными в результате предоставления консульской защиты;
- являются пассажирами, которые путешествуют с императивных причин (медицинских или семейных);
- являются лицами, нуждающимися в международной защите или по другим гуманитарным причинам.
Напомним, в Румынии от коронавируса умерли два человека, которые имели другие серьезные заболевания.