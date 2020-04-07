Українцям подовжили дію дозволів на проживання і дозволили перебувати в Італії до кінця карантину

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Україна та Італія домовились про продовження терміну дії дозволів на проживання, які закінчували дію з 31 січня по 15 квітня. Окрім того, українці, що законно перебували в Італії, однак через карантинні обмеження не можуть виїхати з неї - не отримають штрафи за порушення термінів перебування в країні, якщо виїдуть з країни одразу після скасування обмежень. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook посольства України в Італії.