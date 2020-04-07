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Українцям подовжили дію дозволів на проживання і дозволили перебувати в Італії до кінця карантину

Українцям подовжили дію дозволів на проживання і дозволили перебувати в Італії до кінця карантину

Київ • УНН

 • 39398 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Україна та Італія домовились про продовження терміну дії дозволів на проживання, які закінчували дію з 31 січня по 15 квітня. Окрім того, українці, що законно перебували в Італії, однак через карантинні обмеження не можуть виїхати з неї - не отримають штрафи за порушення термінів перебування в країні, якщо виїдуть з країни одразу після скасування обмежень. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook посольства України в Італії.

“За результатами системної роботи Посольства України, від МЗС Італії отримано офіційну ноту про те, що дію дозволів на проживання (permesso di soggiorno), термін яких закінчувався у період з 31 січня 2020 року по 15 квітня 2020 року, автоматично продовжено до 15 червня 2020 року. Крім цього, з огляду на введені в країні карантинні обмеження та тимчасове закриття імміграційних відділів Квестур, іноземні громадяни, які легально знаходяться в Італії незалежно від того, чи мають вони візу, чи не мають, у разі перевищення встановленого терміну перебування не підпадатимуть під штрафні санкції за умови, якщо залишать територію Італії одразу ж після скасування чинних обмежень італійського Уряду”, - вказано у повідомленні.

Також у посольстві закликали враховувати встановлені норми та неухильно дотримуватись їх.

Нагадаємо, в Італії, одній з найбільш уражених коронавірусною інфекцією країн світу, продовжує знижуватися кількість хворих на COVID-19 пацієнтів, які потребують інтенсивної терапії, однак водночас знову зросла добова кількість смертей.

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