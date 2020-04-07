Украинцам продлили действие разрешений на проживание и позволили находиться в Италии до конца карантина

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Украина и Италия договорились о продлении срока действия видов на жительство, которые заканчивали действие с 31 января по 15 апреля. Кроме того, украинцы, которые законно находились в Италии, однако из-за карантина не могут выехать из нее - не получат штрафы за нарушение сроков пребывания в стране, если уедут из страны сразу после отмены ограничений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook посольства Украины в Италии.