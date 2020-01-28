Українцям компенсують кошти за зруйноване житло в бойових діях: виділили понад 40 млн грн - МТОТ

"У державному бюджеті 2020 року є бюджетна програма у розмірі 40 млн 200 тисяч грн на компенсацію власникам зруйнованого житла – вартості самого житла. Але ми, виходячи зі спроможності бюджету, маємо певні обмеження та розрахунки, яка сума буде на одне домогосподарство виділятись. Тож ми опрацювали у міністерстві 3 постанови, надіслали її до іншого центрального органу виконавчої влади для погодження та зауважень, і, сподіваємось, що протягом декількох місяців уже владнаємо усі питання і зможемо цю програму запускати разом з місцевими органами влади, разом з військо-цивільними адміністраціями Донецької і Луганської областей", - розповів Саліхов кореспонденту УНН.

Він зазначив, що цих коштів недостатньо, однак для міністерства дуже важливо відпрацювати сам механізм відшкодування зруйнованого житла, щоб в українців була можливість отримувати ці кошти.

"Потім вже будемо працювати з міжнародними донорами, щоб збільшувати обсяги допомоги. І будемо на наступний рік пропонувати закласти вже більше коштів. Наразі у держави немає досвіду, коли житло було зруйновано унаслідок бойових дій. Зараз це класифікується як теракт, тож є відповідні процедурні моменти. Ми намагаємось їх владнати в рамках наших повноважень", - додав радник.

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Також проблемою залишається той факт, що немає актуалізованої інформації про кількість зруйнованих домогосподарств, або вона застаріла.

"Є певні бази даних обласних цивільно-військових адміністрацій, але вони є накопиченими з 2014 року. Їх ніхто не актуалізує. Адже певна кількість була відремонтована власниками за допомогою гуманітарних організацій. Ми у процесі реалізації цієї програми будемо і актуалізовувати, але мова йде про сотні й сотні помешкань, особливо там, де точаться досі бойові дії", - повідомив Саліхов.

Він також зазначив, що у міністерстві працюватимуть і над територіальним розподілом коштів, адже наразі програма розповсюджується лише на підконтрольні Україні території.

"Мова йде про контрольовані території, але ми будемо над цим працювати", - запевнив радник.

Так, оцінювати стан житла будуть місцеві фахівці.

"Ми розробили кілька категорій (оцінки житла – ред.). Тож перша категорія - житло, що не придатне і там, де немає сенсу його ремонтувати. Це будуть визначити фахівці. До їхньої оплати ми будемо намагатись залучати місцеві органи влади, це буде в рамках їхніх повноважень, їхніх комісій", - резюмував Саліхов.

Раніше УНН повідомляв, що на Донеччині на компенсацію претендують власники понад 13 тис. зруйнованих війною будинків, а на Луганщині очікують компенсації власники 461 зруйнованого війною об'єкта.