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Украинцам компенсируют средства за разрушенное жилье в боевых действиях: выделили более 40 млн грн - МТОТ

Киев • УНН

 • 15347 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. С 2020 года украинцам начнут возмещать средства, если их жилье было разрушено в результате боевых действий. Программа будет действовать на контролируемых Украиной территориях. Об этом сообщил советник министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Артем Салихов на полях международной конференции "ОБСЕ в Украине в 2019 году", передает корреспондент УНН.

Украинцам компенсируют средства за разрушенное жилье в боевых действиях: выделили более 40 млн грн - МТОТ

"В государственном бюджете 2020 года есть бюджетная программа в размере 40 млн 200 тысяч грн на компенсацию владельцам разрушенного жилья - стоимости самого жилья. Но мы, исходя из возможности бюджета, имеем определенные ограничения и расчеты, какая сумма будет на одно домохозяйство выделяться. Поэтому мы проработали в министерстве 3 постановления, отправили его в другой центральный орган исполнительной власти для согласования и замечаний, и, надеемся, что в течение нескольких месяцев уже решим все вопросы и сможем эту программу запускать вместе с местными органами власти, вместе с военно-гражданскими администрациями Донецкой и Луганской областей", - рассказал Салихов корреспонденту УНН.

Он отметил, что этих средств недостаточно, однако для министерства очень важно отработать сам механизм возмещения разрушенного жилья, чтобы в украинцев была возможность получать эти средства.

"Потом уже будем работать с международными донорами, чтобы увеличивать объемы помощи. И будем на следующий год предлагать заложить уже больше. Сейчас у государства нет опыта, когда жилье было разрушено вследствие боевых действий. Сейчас это классифицируется как теракт, поэтому есть соответствующие процедурные моменты. Мы пытаемся их решить в рамках наших полномочий", - добавил советник.

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Также проблемой остается тот факт, что нет актуализированной информации о количестве разрушенных домохозяйств, или она устарела.

"Есть определенные базы данных областных гражданских и военных администраций, но они копились с 2014 года. Их никто не актуализирует. Ведь определенное количество было отремонтировано владельцами с помощью гуманитарных организаций. Мы в процессе реализации этой программы будем актуализировать, но речь идет о сотнях и сотнях помещений, особенно там, где идут до сих пор боевые действия", - сообщил Салихов.

Он также отметил, что в министерстве будут работать и над территориальным распределением средств, ведь сейчас программа распространяется только на подконтрольные Украины территории.

"Речь идет о контролируемых территориях, но мы будем над этим работать", - заверил советник.

Так, оценивать состояние жилья будут местные специалисты.

"Мы разработали несколько категорий (оценки жилья - ред.). Поэтому первая категория - жилье не пригодно и там, где нет смысла его ремонтировать. Это будут определить специалисты. К их оплате мы постараемся привлекать местные органы власти, это будет в рамках их полномочий, их комиссий", - резюмировал Салихов.

Ранее в УНН сообщали, что в Донецкой области на компенсацию претендуют владельцы более 13 тыс. разрушенных войной домов, а в Луганской области ожидают компенсации владельцы 461 разрушенного войной объекта.

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