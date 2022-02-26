Українців закликали не розголошувати у соцмережах даних, які ворог може використати для вторгнення
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Українців закликали не розголошувати у соцмережах жодних даних, які ворог може використати для вторгнення. У месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook російські агенти випитують інформацію про вільні та доступні дороги Київщини та інших міст України. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Мінцифри.
Цитата:
“Просимо не розголошувати у соцмережах жодних даних, які ворог може використати для вторгнення”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Центр протидії дезінформації повідомляє, що в месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook російські агенти під різним приводом випитують інформацію про вільні та доступні дороги Київщини та інших міст України.
“Зазвичай це нові учасники груп, пишуть здебільшого російською. Подавайте скарги на такі повідомлення. Пишіть великими літерами в коментарях, що автор — ворог, який збирає інформацію. Якщо ви власники таких груп у месенджерах — видаляйте повідомлення”, — зазначається в повідомленні.
При цьому схоже повідомлення опублікував секретар РНБО Олексій Данілов у Facebook: "Форуми та групи у месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Київщини масовано заполонили однакові повідомлення. Автори дописів активно розпитують в різних варіаціях про те, як дістатись до Києва, хто може підвезти з маленькою дитиною до Києва, як дістатись з Броварів до Борисполя. У всіх авторів є однакова особливість: всі вони — нові учасники, долучились до груп лише з 25 лютого, пишуть здебільшого російською мовою. Шановні мешканці Київщини, будьте уважними! Особи, які розпитують інформацію, — це ворожі агенти. Не вказуйте маршрути руху, як і куди дістатись та де ще є вільні і доступні дороги.
Якщо ви побачили запитання, які наведено вище і переконались, що автор питання є новим учасником форуму:
1. подавайте скаргу адміну групи;
2. великими літерами в коментарях пишіть, що автор опитування — це ворог, який збирає інформацію.
Важливо! Месенджер WhatsApp технічно захищений. Особливої пильності потребує інформація, яка публікуєтся в группах WhatsApp, особливо ті, що створені в останні 2-3 дні".
Доповнення
Генштаб ЗСУ просить українців інформувати військових про пересування ворожої техніки. Зокрема це стосується жителів Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської та Харківської областей.