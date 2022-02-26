Українців закликали не розголошувати у соцмережах даних, які ворог може використати для вторгнення

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Українців закликали не розголошувати у соцмережах жодних даних, які ворог може використати для вторгнення. У месенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook російські агенти випитують інформацію про вільні та доступні дороги Київщини та інших міст України. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Мінцифри.