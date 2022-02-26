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Украинцев призвали не разглашать в соцсетях данных, которые враг может использовать для вторжения

Украинцев призвали не разглашать в соцсетях данных, которые враг может использовать для вторжения

Киев • УНН

 • 126677 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Украинцев призвали не разглашать в соцсетях никаких данных, которые враг может использовать для вторжения. В мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook российские агенты выспрашивают информацию о свободных и доступных дорогах Киевской области и других городов Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Минцифри.

Цитата:

“Просим не разглашать в соцсетях никаких данных, которые враг может использовать для вторжения”, — говорится в сообщении.

Детали

Центр противодействия дезинформации сообщает, что в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook российские агенты под разным предлогом выспрашивают информацию о свободных и доступных дорогах Киевской области и других городов Украины.

“Обычно это новые участники групп, пишут по большей части по-русски. Подавайте жалобы на такие уведомления. Пишите большими буквами в комментариях, что автор — враг, который собирает информацию. Если вы владельцы таких групп в мессенджерах — удаляйте сообщения”, — отмечается в сообщении.

При этом похожее сообщение опубликовал секретарь СНБО Алексей Данилов в Facebook: "Форумы и группы в мессенджерах WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook Киевской области массово заполонили одинаковые сообщения. Авторы сообщений активно расспрашивают в разных вариациях о том, как добраться до Киева, кто может подвезти с маленьким ребенком в Киев, как добраться из Броваров в Борисполь. У всех авторов есть одинаковая особенность: все они - новые участники, присоединились к группам только с 25 февраля, пишут в основном на русском языке. Уважаемые жители Киевской области, будьте внимательными! Лица, расспрашивающие информацию, - это вражеские агенты. Не указывайте маршруты движения, как и куда добраться и где еще есть свободные и доступные дороги.

Если вы увидели вопросы, которые приведены выше и убедились, что автор вопроса является новым участником форума:
1. Подавайте жалобу админу группы;
2. Большими буквами в комментариях пишите, что автор опроса — это враг, который собирает информацию.

Важно! Мессенджер WhatsApp технически защищен. Особой бдительности требует информация, которая публикуется в группах WhatsApp, особенно те, что созданы в последние 2-3 дня".

Дополнение

Генштаб ВСУ просит украинцев информировать военных о передвижении вражеской техники. В частности это касается жителей Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской и Харьковской областей.

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