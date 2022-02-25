Генштаб ЗСУ просить українців інформувати військових про пересування ворожої техніки
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Генштаб ЗСУ просить українців інформувати військових про пересування ворожої техніки. Зокрема це стосується жителів Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської та Харківської областей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
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"Шановні співгромадяни - жителі Сумської, Чернігівської, Херсонської, Житомирської, Київської, Харківської областей! Вірогідно вночі рашисти будуть підтягувати свої війська з паливом і боєприпасами. Передавайте інформацію про пересування ворожої техніки українським військовим або керівництву своїх населених пунктів, районів, областей! Тільки разом переможемо!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
24 лютого о 5:00 президент РФ Володимир Путін почав повномасштабний напад на Україну, оголосивши “спеціальну військову операцію на Донбасі”.
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