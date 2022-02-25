Генштаб ВСУ просит украинцев информировать военных о передвижении вражеской техники

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“Уважаемые сограждане — жители Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской, Харьковской областей! Вероятно ночью рашисты будут подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами. Передавайте информацию о передвижении вражеской техники украинским военным и руководству своих населенных пунктов, районов, областей! Только вместе победим!”, — говорится в сообщении.

Напомним

24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное нападение на Украину, объявив “специальную военную операцию на Донбассе”.

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