Генштаб ВСУ просит украинцев информировать военных о передвижении вражеской техники
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Генштаб ВСУ просит украинцев информировать военных о передвижении вражеской техники. В частности это касается жителей Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской и Харьковской областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
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“Уважаемые сограждане — жители Сумской, Черниговской, Херсонской, Житомирской, Киевской, Харьковской областей! Вероятно ночью рашисты будут подтягивать свои войска с топливом и боеприпасами. Передавайте информацию о передвижении вражеской техники украинским военным и руководству своих населенных пунктов, районов, областей! Только вместе победим!”, — говорится в сообщении.
Напомним
24 февраля в 5:00 президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное нападение на Украину, объявив “специальную военную операцию на Донбассе”.
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