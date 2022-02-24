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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Міноборони розповіли про ситуацію на фронті

У Міноборони розповіли про ситуацію на фронті

Київ • УНН

 • 269135 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Станом на 00:00 25 лютого Збройні Сили України ведуть оборонні бої в районі східніше Херсону, а також у районах Харкова та Сум. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook, передає УНН.

Цитата

“Визначеним складом сил ведуться оборонні бої в районі східніше Херсону”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

На півдні механізовані підрозділи ЗС України відбили автомобільний міст та закріпилися на лівому березі Дніпра.

“Нашими механізованими підрозділами в районі Рикове нанесено ураження переважаючим силам противника. Ворог знищений, успіху не має”, — повідомила Маляр.

На Сіверському напрямку ведуться оборонні бої в районах Перемога та Глухів. Ворожа колона зупинена.

Підрозділи першої танкової бригади по річці Білоус у напрямку Чернігова зупинили переважаючі сили окупантів.

На Волині механізовані підрозділи ЗС України зайняли позиції на визначених рубежах в готовності до відбиття наступу противника.

На Слобожанщині оперативне угруповання ЗС України веде оборону в районах населених пунктів Довжанка, Харків, Охтирка, Суми.

В районах Вовчанська, Білого Колодязя, Приколотного ведуться оборонні бої.

Підрозділи забезпечення в Охтирці зупинили черговий наступ противника.

Угруповання Військово-Морських Сил ЗС України продовжує ведення бойових дій в південно-західній частині Чорного моря. Здійснюється оборона пунктів базування та портів Одеси, Південного, Очакова, Чорноморська.

Також Маляр повідомила, що визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва.

Силами ЗСУ нанесено удари по колонах окупаційних військ в районах населених пунктів Нова Збурівка, Куп’янськ, Нова Каховка та десанту противника в районі аеродрому Гостомель.

Цитата

“Угруповання об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей за результатом бойових дій на окремих напрямках відновили положення по передньому краю. В смузі відповідальності окремих підрозділів противник намагається вклинитися в бойові порядки наших військ на глибину взводних опорних пунктів”, — повідомила заступниця міністра.

Орієнтовні втрати противника склали: танків — більше 30 од., бойових броньованих машин — до 130 од., літаків — 7, вертольотів — 6.

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