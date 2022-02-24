У Міноборони розповіли про ситуацію на фронті
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Станом на 00:00 25 лютого Збройні Сили України ведуть оборонні бої в районі східніше Херсону, а також у районах Харкова та Сум. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook, передає УНН.
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“Визначеним складом сил ведуться оборонні бої в районі східніше Херсону”, — йдеться в повідомленні.
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На півдні механізовані підрозділи ЗС України відбили автомобільний міст та закріпилися на лівому березі Дніпра.
“Нашими механізованими підрозділами в районі Рикове нанесено ураження переважаючим силам противника. Ворог знищений, успіху не має”, — повідомила Маляр.
На Сіверському напрямку ведуться оборонні бої в районах Перемога та Глухів. Ворожа колона зупинена.
Підрозділи першої танкової бригади по річці Білоус у напрямку Чернігова зупинили переважаючі сили окупантів.
На Волині механізовані підрозділи ЗС України зайняли позиції на визначених рубежах в готовності до відбиття наступу противника.
На Слобожанщині оперативне угруповання ЗС України веде оборону в районах населених пунктів Довжанка, Харків, Охтирка, Суми.
В районах Вовчанська, Білого Колодязя, Приколотного ведуться оборонні бої.
Підрозділи забезпечення в Охтирці зупинили черговий наступ противника.
Угруповання Військово-Морських Сил ЗС України продовжує ведення бойових дій в південно-західній частині Чорного моря. Здійснюється оборона пунктів базування та портів Одеси, Південного, Очакова, Чорноморська.
Також Маляр повідомила, що визначені сили і засоби перейшли до оборони міста Києва.
Силами ЗСУ нанесено удари по колонах окупаційних військ в районах населених пунктів Нова Збурівка, Куп’янськ, Нова Каховка та десанту противника в районі аеродрому Гостомель.
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“Угруповання об’єднаних сил на території Донецької та Луганської областей за результатом бойових дій на окремих напрямках відновили положення по передньому краю. В смузі відповідальності окремих підрозділів противник намагається вклинитися в бойові порядки наших військ на глибину взводних опорних пунктів”, — повідомила заступниця міністра.
Орієнтовні втрати противника склали: танків — більше 30 од., бойових броньованих машин — до 130 од., літаків — 7, вертольотів — 6.