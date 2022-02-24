В Минобороны рассказали о ситуации на фронте
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. По состоянию на 00:00 25 февраля Вооруженные Силы Украины ведут оборонительные бои в районе восточнее Херсона, а также в районах Харькова и Сум. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook, передает УНН.
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“Определенным составом сил ведутся оборонительные бои в районе восточнее Херсона”, — говорится в сообщении.
Детали
На юге механизированные подразделения ВС Украины отбили автомобильный мост и закрепились на левом берегу Днепра.
“Нашими механизированными подразделениями в районе Рыков нанесено поражение превосходящим силам противника. Враг уничтожен, успеха не имеет”, — сообщила Маляр.
На Северском направлении ведутся оборонительные бои в районах Победа и Глухов. Вражеская колонна остановлена.
Подразделения первой танковой бригады по реке Белоус в направлении Чернигова остановили превосходящие силы оккупантов.
На Волыни механизированные подразделения ВС Украины заняли позиции на определенных рубежах в готовности к отражению наступления противника.
На Слобожанщине оперативная группировка ВС Украины ведет оборону в районах населенных пунктов Довжанка, Харьков, Ахтырка, Сумы.
В районах Волчанска, Белого Колодца, Приколотного ведутся оборонительные бои.
Подразделения обеспечения в Ахтырке остановили очередное наступление противника.
Группировка Военно-Морских Сил ВС Украины продолжает ведение боевых действий в юго-западной части Черного моря. Осуществляется оборона пунктов базирования и портов Одессы, Южного, Очакова, Черноморска.
Также Маляр сообщила, что определенные силы и средства перешли к обороне города Киева.
Силами ВСУ нанесены удары по колоннам оккупационных войск в районах населенных пунктов новая Збуровка, Купянск, Новая Каховка и десанту противника в районе аэродрома Гостомель.
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“Группировка объединенных сил на территории Донецкой и Луганской областей за результатом боевых действий на отдельных направлениях восстановили положение по переднему краю. В полосе ответственности отдельных подразделений противник пытается вклиниться в боевые порядки наших войск на глубину взводних опорных пунктов”, — сообщила заместитель министра.
Ориентировочные потери противника составили: танков-более 30 ед., боевых бронированных машин-до 130 ед., самолетов — 7, вертолетов-6.