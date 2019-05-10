Українців у Польщі відправили за ґрати за наркотрафік до РФ

Суд засудив Віктора К. за участь в організованій злочинній групі та спробі контрабанди 237 кг смоли конопель до 8 років позбавлення волі та штрафу обсягом 100 тис. злотих (понад 23 тис. євро). Крім того, суд постановив стягнути з 40-річного українця відшкодування у 25 тис. злотих (5,8 тис. євро) на запобігання та боротьбу з наркоманією.

Другого громадянина України Євгена С. засуджено до 7 років позбавлення волі. 47-річний чоловік має також сплатити штраф обсягом 100 тис. злотих та 25 тис. злотих на запобігання і боротьбу із наркоманією.

Суд у Зєльоній Ґурі засудив також третю особу – українку Ольгу П. За участь в організованій злочинній групі та спробу контрабанди наркотиків 34-річну українку засуджено до 3,6 року позбавлення волі та штрафу у 50 тис. злотих (11,6 тис. євро).

Під час слідства польська прокуратура з’ясувала, що наркотики перевозили з Іспанії до Росії. Обвинувачені були так званими кур’єрами і перевозили психотропні речовини у спеціально обладнаних сховках у легкових автомобілях марки BMW на українській реєстрації. Контрабанду викрили польські прикордонники у пунктах пропуску в Тересполі та Корчовій.

Нагадаємо, в Україні викрили морський канал контрабанди кокаїну.