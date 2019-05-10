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Украинцев в Польше отправили за решетку за наркотрафик в РФ

Украинцев в Польше отправили за решетку за наркотрафик в РФ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 мая. УНН. Окружной суд в городе Зелена Гура на западе Польши приговорил трех граждан Украины за участие в организованной преступной группе и попытке контрабанды почти четверти тонны наркотиков. Подсудимым присудили от 3 до 8 лет лишения свободы. Об этом сообщили в национальной прокуратуре Польши, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Суд приговорил Виктора К. за участие в организованной преступной группе и попытке контрабанды 237 кг смолы конопли до 8 лет лишения свободы и штрафа в размере 100 тыс. злотых (более 23 тыс. евро). Кроме того, суд постановил взыскать с 40-летнего украинца возмещение в 25 тыс. злотых (5,8 тыс. евро) на предотвращение и борьбу с наркоманией.

Второго гражданина Украины Евгения С. приговорили к 7 годам лишения свободы. 47-летний мужчина должен также уплатить штраф в размере 100 тыс. злотых и 25 тыс. злотых на предотвращение и борьбу с наркоманией.

Суд в Зеленой Гуре осудил также третье лицо - украинку Ольгу П. За участие в организованной преступной группе и попытку контрабанды наркотиков 34-летнюю украинку приговорили к 3,6 года лишения свободы и штрафу в 50 тыс. злотых (11,6 тыс. евро).

Во время следствия польская прокуратура выяснила, что наркотики перевозили из Испании в Россию. Обвиняемые были так называемыми курьерами и перевозили психотропные вещества в специально оборудованных тайниках в легковых автомобилях марки BMW на украинском регистрации. Контрабанду разоблачили польские пограничники в пунктах пропуска в Тересполе и Корчевой.

Напомним, в Украине разоблачили морской канал контрабанды кокаина.

Украинские Национальные Новости

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