Українців запитали, що про нас думає Європа: назвали три речі

Так, за даними опитування, українці здебільшого скептично ставляться до того, що Україна може вже зараз стати прикладом для інших країн. Так, 65,14% опитаних не бачать можливостей для цього.

"Опитані нами громадяни вважають, що Україна асоціюється в інших європейців передовсім із трьома явищами — “бідність” (18,7%), “війна з Росією” (18,26%) та “корупція” (17,59%)", — йдеться в результатах дослідження.

Вибірка дослідження становить 2029 респондентів. Опитування проводилося методом CAPI (особисті інтерв’ю вдома у респондента з використанням планшетів, computer-assisted personal interviews). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном проживання. Із дослідження вилучена Автономна Республіка Крим, а у Донецькій та Луганській області опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються урядом України. Максимальна теоретична похибка не перевищує 2,2%. Опитування проводилося 6-19 листопада 2020 року.

Як повідомляв УНН, за даними опитування, більшість (55%) українців негативно ставляться до можливого скасування безвізу з Європейським Союзом, лише 11% — позитивно.