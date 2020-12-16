Украинцев спросили, что о нас думает Европа: назвали три вещи

Так, по данным опроса, украинцы в основном скептически относятся к тому, что Украина может уже сейчас стать примером для других стран. Так, 65,14% опрошенных не видят возможностей для этого.

"Опрошенные нами граждане считают, что Украина ассоциируется у других европейцев прежде всего с тремя явлениями - "бедность" (18,7%), "война с Россией" (18,26%) и "коррупция" (17,59%)", - говорится в результатах исследования.

Выборка исследования составляет 2029 респондентов. Опрос проводился методом CAPI (личные интервью на дому у респондента с использованием планшетов, computer-assisted personal interviews). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону проживания. Из исследования исключена Автономная Республика Крым, а в Донецкой и Луганской области опрос проводился только на территориях, контролируемых пправительством Украины. Максимальная теоретическая погрешность не превышает 2,2%. Опрос проводился 6-19 ноября 2020 года.

Как сообщал УНН, по данным опроса, большинство (55%) украинцев негативно относятся к возможной отмене безвиза с Европейским Союзом, лишь 11% - положительно.