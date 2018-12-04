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Українців продавали в сільськогосподарське рабство в РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Двоє мешканців Миколаївської області продавали українців в Росію. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Українців продавали в сільськогосподарське рабство в РФ

Два мешканці Миколаївської області діючи спільно з іншими невстановленими особами упродовж 2018 року шляхом обману займалися вербуванням та переміщенням осіб через державний кордон України з метою експлуатації на ряді підприємств Вінницької області, а також за кордоном з метою власного збагачення.

Зокрема, у вересні 2018 року для виконання сільськогосподарських робіт вивезли до Росії двох осіб, які згодом втекли і повернулися в Україну.

Відкрито досудове розслідування за ч.2 ст.149 КК України.

Раніше, у Мінсоцполітики назвали кількість постраждалих від торгівлі людьми.

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