Українців продавали в сільськогосподарське рабство в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Двоє мешканців Миколаївської області продавали українців в Росію. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Два мешканці Миколаївської області діючи спільно з іншими невстановленими особами упродовж 2018 року шляхом обману займалися вербуванням та переміщенням осіб через державний кордон України з метою експлуатації на ряді підприємств Вінницької області, а також за кордоном з метою власного збагачення.
Зокрема, у вересні 2018 року для виконання сільськогосподарських робіт вивезли до Росії двох осіб, які згодом втекли і повернулися в Україну.
Відкрито досудове розслідування за ч.2 ст.149 КК України.
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