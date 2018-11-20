У Мінсоцполітики назвали кількість постраждалих від торгівлі людьми

КИЇВ. 20 листопада. УНН. В Україні статус потерпілих від торгівлі людьми, що закріплено у відповідних кримінальних провадженнях, мають 1068 осіб, водночас Мінсоцполітики встановило 642 статуси особам, які постраждали від торгівлі людьми. Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики України Наталія Федорович під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.