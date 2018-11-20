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У Мінсоцполітики назвали кількість постраждалих від торгівлі людьми

У Мінсоцполітики назвали кількість постраждалих від торгівлі людьми

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. В Україні статус потерпілих від торгівлі людьми, що закріплено у відповідних кримінальних провадженнях, мають 1068 осіб, водночас Мінсоцполітики встановило 642 статуси особам, які постраждали від торгівлі людьми. Про це повідомила заступниця міністра соціальної політики України Наталія Федорович під час прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"Станом на сьогодні Міністерством соціальної політики встановлено 642 статуси особам, які постраждали від торгівлі людьми, і 1068 – це ті особи, які потерпіли від торгівлі людьми, яким встановлено статус потерпілих у результаті кримінального провадження, відповідно до 149 статті Кримінального кодексу України", - зазначила чиновник.

За її словами, статус "постраждалого" є соціальним і встановлюється не залежно від того, чи зверталась така особа до правоохоронних органів, оскільки часто такі люди бояться "заявляти" на своїх кривдників.

При цьому вона додала, що наразі, за законом, постраждалі можуть отримати разову допомогу від держави обсягом близько 4500 грн, а також деякі соціальні послуги, зокрема медичні, якщо постраждалий їх потребує. Крім того, держава у співпраці з міжнародними організаціями надає жертвам торгівлі людьми допомогу у працевлаштуванні.

Слід зазначити, що, за оцінками представництва Міжнародної організації з міграції в Україні, понад 230 тисяч українців постраждали від торгівлі людьми, починаючи з 1991 року. Протягом останніх 6 років в Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості випадків трудової експлуатації. Переважно, у сферах будівництва, виробництва та сільського господарства. За даними експертів, жертвою торгівлі людьми може стати будь-яка особа – не залежно від її віку, статі, соціального положення.

Раніше у Мінсоцполітики повідомляли, що методика розрахунків такого показника Міжнародною організацією з міграції в Україні їм невідома.

Нагадаємо, станом на жовтень, за даними Мінсоцполітики, в Україні 635 осіб отримали статус постраждалих від торгівлі людьми, за даними поліції таких було 1050.

На початку листопада у Польщі затримали 42-річного громадянина, який використав більше півтисячі людей для виконання примусової роботи на будовах. Його жертвами стали поляки та іноземці, серед яких були й українці.

У Києві 13 листопада затримано учасників етнічної злочинної групи, які тримали у рабстві 94 людей та використовували їх підневільну працю на "плантаціях" у Одеській області.

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