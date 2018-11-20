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Актуальное
В Минсоцполитики назвали число пострадавших от торговли людьми

В Минсоцполитики назвали число пострадавших от торговли людьми

Киев  •  УНН

 • 7370 просмотра

КИЕВ. 20 ноября. УНН. В Украине статус пострадавших от торговли людьми, что закреплено в соответствующих уголовных производствах, имеют 1068 человек, в то же время Минсоцполитики установило 642 статуса лицам, пострадавшим от торговли людьми. Об этом сообщила заместитель министра социальной политики Украины Наталья Федорович во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"По состоянию на сегодня Министерством социальной политики установлено 642 статуса лицам, пострадавшим от торговли людьми, и 1068 - это те лица, которые пострадали от торговли людьми, которым установлен статус пострадавших в результате уголовного производства, в соответствии с 149 статьей Уголовного кодекса Украины", - отметила чиновник.

По ее словам, статус "пострадавшего" является социальным и устанавливается независимо от того, обращалась такое лицо в правоохранительные органы, или нет, поскольку часто такие люди боятся "заявлять" на своих обидчиков.

При этом она добавила, что сейчас, по закону, пострадавшие могут получить разовую помощь от государства в размере около 4500 грн, а также некоторые социальные услуги, в том числе медицинские, если пострадавший в этом нуждается. Кроме того, государство в сотрудничестве с международными организациями предоставляет жертвам торговли людьми помощь в трудоустройстве.

Следует отметить, что, по оценкам представительства Международной организации по миграции в Украине, более 230 тыс. украинцев пострадали от торговли людьми, начиная с 1991 года. В течение последних 6 лет в Украине наблюдается тенденция к увеличению количества случаев трудовой эксплуатации. Преимущественно в сферах строительства, производства и сельского хозяйства. По данным экспертов, жертвой торговли людьми может стать любое лицо - независимо от его возраста, пола, социального положения.

Ранее в Минсоцполитики сообщали, что методика расчетов такого показателя Международной организацией по миграции в Украине им неизвестна.

Напомним, по состоянию на октябрь, по данным Минсоцполитики, в Украине 635 человек получили статус пострадавших от торговли людьми, по данным полиции таких было 1050.

В начале ноября в Польше задержали 42-летнего гражданина, который использовал более полутысячи человек для выполнения принудительной работы на стройках. Его жертвами стали поляки и иностранцы, среди которых были и украинцы.

В Киеве 13 ноября задержаны участники этнической преступной группы, которые держали в рабстве 94 человек и использовали их подневольный труд на "плантациях" в Одесской области.

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