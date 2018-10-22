Стало відомо, скільки українців постраждали від торгівлі людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. За даними Мінсоцполітики, на сьогоднішній день в Україні 635 осіб отримали статус постраждалих від торгівлі людьми. Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної політики, передає УНН.
"Міністерство соціальної політики України інформує, що офіційно кількість осіб, які отримали статус постраждалих від торгівлі людьми становить 635 осіб. Одночасно за даними Національної поліції, кількість таких постраждалих становить 1050 осіб. Зазначена інформація базується на особистих зверненнях до органів соціального захисту, а також щодо кримінальних проваджень стосовно порушення прав цих громадян", - зазначили у відомстві.
При цьому в міністерстві додали, що Міжнародна організація міграцій нещодавно оприлюднила дані щодо 200 тисяч громадян України, які постраждали внаслідок торгівлі людьми. Як зазначили в Мінсоцполітики, методика розрахунків такого показника організацією невідома.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області злочинне угруповання два роки утримувало у трудовому рабстві 32 людей, у тому числі дітей.