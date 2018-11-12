Поліція звільнила в Одеській області з неволі 94 людини

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Поліція припинила діяльність етнічної міжрегіональної ОЗГ, яка займалася трудовою експлуатацією людей. 13 членів злочинного угруповання затримано. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Під час обшуків вилучено зброю, автомобілі, серед них — Mercedes і BMW та мільйон гривень готівкою. Про це Голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив 12 листопада.

За словами глави Нацполіції, сімейна пара — громадянин Грузії і громадянка України, віком 38 років — організували в Одеській області сільгосппідприємство. Там кілька років безкоштовно працювало близько сотні людей. Їх обманом заманювали на роботу спеціальні вербувальники.

Сергій Князєв зазначив, що псевдорекрутинг проводився переважно на залізницях. Підшукували соціально незахищених людей, обіцяли роботу, стабільну зарплату у 450-500 гривень в день, житло та харчування. “Географія пошуку жертв — 22 області та місто Київ. За кожного доставленого „раба“ вербувальники отримували по 500 гривень. На місці у потерпілих відбирали документи і телефони, змушували працювати у полі по 13 годин. Звісно, про оплату не йшлося. Непокірних били”, — вказано у повідомленні.

Голова Нацполіції додав, що в результаті спецоперації, проведеної співробітниками Управління по боротьбі з торгівлею людьми поліції Києва разом з Департаментом по боротьбі з торгівлею людьми Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Києва, поліцейські затримали зловмисників у той момент, коли вони саджали до мікроавтобусу нових жертв. Двох потерпілих доставлено до лікарні Одеси, інші знаходяться в Києві, проходять медогляд.

Наразі 13 членів злочинного угруповання затримано в порядку ст. 208 КПК України. Слідчими розпочато кримінальне провадження за ст.149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

"Чотиримісячна розробка поліцейських — від отримання першої інформації до роботи під прикриттям — успішно реалізована",- зазначив Сергій Князєв.

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