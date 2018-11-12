Полиция освободила в Одесской области из неволи 94 человека
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Полиция пресекла деятельность этнической межрегиональной ОПГ, которая занималась трудовой эксплуатацией людей. 13 членов преступной группировки задержаны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.
Во время обысков изъято оружие, автомобили, среди них — Mercedes и BMW и миллион гривен наличными. Об этом Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил 12 ноября.
По словам главы Нацполиции, семейная пара — гражданин Грузии и гражданка Украины в возрасте 38 лет — организовали в Одесской области сельхозпредприятие. Там несколько лет бесплатно работало около сотни человек. Их обманом заманивали на работу специальные вербовщики.
Сергей Князев отметил, что псевдорекрутинг проводился преимущественно на железных дорогах. Подыскивали социально незащищенных людей, обещали работу, стабильную зарплату в 450-500 гривен в день, жилье и питание. “География поиска жертв — 22 области и город Киев. За каждого доставленного „раба“ вербовщики получали по 500 гривен. На месте у пострадавших отбирали документы и телефоны, заставляли работать в поле по 13 часов. Конечно, об оплате не было и речи. Непокорных избивали”, — указано в сообщении.
Председатель Нацполиции добавил, что в результате спецоперации, проведенной сотрудниками Управления по борьбе с торговлей людьми полиции Киева вместе с Департаментом по борьбе с торговлей людьми Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры Киева, полицейские задержали злоумышленников в тот момент, когда они сажали в микроавтобус новых жертв. Двух пострадавших доставили в больницу Одессы, остальные находятся в Киеве, проходят медосмотр.
Сейчас 13 членов преступной группировки задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Следователями начато уголовное производство по ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
“Четырехмесячная разработка полицейских — от получения первой информации к работе под прикрытием — успешно реализована”, — отметил Сергей Князев.