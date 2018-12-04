Украинцев продавали в сельскохозяйственное рабство в РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Двое жителей Николаевской области продавали украинцев в Россию. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Два жителя Николаевской области действуя совместно с другими неустановленными лицами на протяжении 2018 года путем обмана занимались вербовкой и перемещением лиц через государственную границу Украины с целью эксплуатации на ряде предприятий Винницкой области, а также за рубежом с целью собственного обогащения.
В частности, в сентябре 2018 года для выполнения сельскохозяйственных работ вывезли в Россию двух человек, которые впоследствии бежали и вернулись в Украину.
Открыто досудебное расследование по ч.2 ст.149 УК Украины.
Ранее, в Минсоцполитики назвали количество пострадавших от торговли людьми.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Полиция освободила в Одесской области из неволи 94 человека