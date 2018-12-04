Украинцев продавали в сельскохозяйственное рабство в РФ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 87448 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104210 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 139322 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137017 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132604 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126577 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164928 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117962 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украинцев продавали в сельскохозяйственное рабство в РФ

Украинцев продавали в сельскохозяйственное рабство в РФ

Киев  •  УНН

 • 25869 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Двое жителей Николаевской области продавали украинцев в Россию. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.

Два жителя Николаевской области действуя совместно с другими неустановленными лицами на протяжении 2018 года путем обмана занимались вербовкой и перемещением лиц через государственную границу Украины с целью эксплуатации на ряде предприятий Винницкой области, а также за рубежом с целью собственного обогащения.

В частности, в сентябре 2018 года для выполнения сельскохозяйственных работ вывезли в Россию двух человек, которые впоследствии бежали и вернулись в Украину.

Открыто досудебное расследование по ч.2 ст.149 УК Украины.

Ранее, в Минсоцполитики назвали количество пострадавших от торговли людьми.

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